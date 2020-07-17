 

В ООН потребовали 10 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса

17.07.2020, 19:16, Новости дня

Для борьбы с гуманитарными последствиями коронавируса необходимо финансирование на сумму более 10 млрд долларов, сообщил замглавы ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок.

«Стратегический план поддержки составляет 10 млрд 300 млн долларов», – приводит слова Лоукока ТАСС.

Он отметил, что эти средства помогут 61 из самых пострадавших стран. На данный момент ООН заручилась 1 млрд 700 млн долларов, сказал замглавы ООН.

По данным на 17 июня в РФ выявлено 6406 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. При этом 26% из них не имели клинических проявлений болезни.





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