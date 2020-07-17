Маркетолог назвал публичные поиски победителя лотереи вирусной рекламой

17.07.2020, 19:08, Новости дня

Объявление о поиске победителя компании «Столото» – это самый обычный вирусный маркетинг, который не стоит лотерейной организации ни копейки, сообщил газете ВЗГЛЯД член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Компания «Столото» объявила, что житель Москвы выиграл в лотерею более 300 млн рублей, но он пока не объявлялся. В связи с этим организация разыскивает победителя.

«Такое объявление, безусловно, служит лотерее хорошей рекламой. Все СМИ что-то об этом скажут, это сенсационно. Поэтому, несомненно, это привлечет много внимания. Но проверить, стоит ли за этим реальный выигрыш или поиск победителя – нельзя, тут остаются только догадки», – говорит Григорьев.

Маркетолог поясняет, что в данном случае организатор лотереи получит рекламу пеочти без каких-либо усилий со своей стороны.

«Самое интересное, что это действительно работает. Это самый обычный вирусный маркетинг, который не стоит компании ни копейки. Зато на каждом шагу будут писать ее название и сообщать, что здесь выигрывают, да еще и такую крупную сумму, найти бы только победителя. Безусловно, на многих это произведет впечатление», – подытожил Григорьев.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, какие стратегии поведения помогают выиграть в лотерею.