 

“Будь как Украина”. Перед посольством Украины в Баку прошла акция в знак благодарности за поддержку Азербайджана

17.07.2020, 18:54, Новости дня

17 июля перед посольством Украины в Баку прошла акция в знак благодарности украинскому правительству за поддержку Азербайджана. Об этом сообщает азербайджанское издание Vesti.az.

Активисты скандировали “Спасибо, Украина”, “Будь как Украина”, “Азербайджано-украинская дружба вечна!” на азербайджанском и украинском языках.

Также участники акции осудили нападение на украинское посольство в Армении.

Сотрудники посольства Украины в Баку в свою очередь вышли к активистам, чтобы поблагодарить их за поддержку.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны.

В Баку заявили об 11 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов.

Со стороны армянской армии погибших четверо, следовало из сообщения в Facebook премьер-министра страны Никола Пашиняна.

13 июля пресс-службе МИД Украины сообщили, что призывают стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН.

“Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах”, – говорится в заявлении ведомства.

14 июля посла Украины в Ереване Ивана Кулебу вызвали в МИД Армении в связи с этим комментарием.

15 июля группа протестующих облила борщом здание посольства Украины. Акцию организовало молодежное крыло партии “Дашнакцутюн”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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