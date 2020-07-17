 

Канье Уэст прифотошопил себя к лицам президентов США на горе Рашмор

17.07.2020, 17:53, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся независимым кандидатом на выборах главы американского государства, опубликовал фотографию скульптуры на горе Рашмор, где его лицо находится рядом с другими портретами знаменитых президентов США.

Снимок рэпер опубликовал в Twitter с подписью «2020». Лицо Уэста на фото находится справа от портрета Авраама Линкольна.

2020 pic.twitter.com/STFPIFuthm

— ye (@kanyewest) July 17, 2020

Скульптурные портреты четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна – были высечены в скале в честь 150-летия Соединенных Штатов.

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.

Позже СМИ со ссылкой на представителя музыканта сообщили, что Канье Уэст решил не участвовать в выборах.

Однако 16 июля Уэст все-таки решил участвовать в предвыборной гонке и зарегистрировался кандидатом в президенты США. Уэст выдвигается от комитета «Канье 2020» и партии BDY, что, по словам артиста, означает «День рождения».

Социологический опрос показал, что по уровню поддержки среди избирателей Канье Уэст сильно уступает Дональду Трампу и Джо Байдену.





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