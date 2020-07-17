 

Узбекистан жалуется на падение поставок газа в Россию и Китай

17.07.2020, 17:15, Новости дня

По заявлению властей Узбекистана, из-за пандемии и связанного с ней экономического спада, резко снизились поставки природного газа в Китай и в Россию. Как пишет Le Figaro, с подобной тенденцией могут столкнуться и другие страны Центральной Азии.


Reuters

 

Узбекистан объявил, что поставки газа в Китай у него сейчас составляют лишь третью часть от прошлого уровня, а в Россию они и вовсе прекратились, пишет Le Figaro. Связано такое падение с эпидемией коронавируса и экономическим спадом.

В итоге президент Узбекистана заявил, что его государство будет стремиться к диверсификации поставок. Он отметил, что сейчас в его стране, богатой природными ресурсами, обстановка нестабильная. Обычно же Узбекистан продаёт Китаю около 10 миллиардов кубометров газа в год. В 2019 году к тому же ему удалось поставить 4,9 миллиардов кубометров газа «Газпрому».

Сейчас же китайская компания PetroChina сильно пострадала от эпидемии. По её данным, в первом триместре 2020 года она потеряла $2,29 млрд.

Сказаться пандемия может и на других экспортёрах в регионе, в частности, на Туркмении, которая в обычное время продаёт Китаю по 30 миллиардов кубометров газа в год, пишет Le Figaro.

 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Появились первые кадры с места КТО в Сунже, где силовики блокировали группу бандитов

19.06 / Путин заявил о переломе негативной ситуации с разливом дизтоплива в Норильске

11.06 / Как ФСБ за 10 лет подчинила себе все государственные институты России – доклад центра “Досье”

13.05 / Пассажиропоток на авиарейсах в Китае упал в апреле почти на 70%

18.05 / Эмине Джапарова будет назначена первым замглавы МИД Украины – Зеленский

22.05 / Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины

14.07 / Пожар на корабле ВМС США: пострадало 57 человек

10.06 / Мнения: В Британию пришли швондеровские времена

14.07 / В Кремле оценили призыв миллионеров повысить налоги для богатых

12.06 / Украина приветствует помощь США в укреплении безопасности 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска