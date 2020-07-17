Узбекистан жалуется на падение поставок газа в Россию и Китай

17.07.2020, 17:15, Новости дня

По заявлению властей Узбекистана, из-за пандемии и связанного с ней экономического спада, резко снизились поставки природного газа в Китай и в Россию. Как пишет Le Figaro, с подобной тенденцией могут столкнуться и другие страны Центральной Азии.



Reuters

Узбекистан объявил, что поставки газа в Китай у него сейчас составляют лишь третью часть от прошлого уровня, а в Россию они и вовсе прекратились, пишет Le Figaro. Связано такое падение с эпидемией коронавируса и экономическим спадом.

В итоге президент Узбекистана заявил, что его государство будет стремиться к диверсификации поставок. Он отметил, что сейчас в его стране, богатой природными ресурсами, обстановка нестабильная. Обычно же Узбекистан продаёт Китаю около 10 миллиардов кубометров газа в год. В 2019 году к тому же ему удалось поставить 4,9 миллиардов кубометров газа «Газпрому».

Сейчас же китайская компания PetroChina сильно пострадала от эпидемии. По её данным, в первом триместре 2020 года она потеряла $2,29 млрд.

Сказаться пандемия может и на других экспортёрах в регионе, в частности, на Туркмении, которая в обычное время продаёт Китаю по 30 миллиардов кубометров газа в год, пишет Le Figaro.