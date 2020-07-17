В мире: Новые «хайли лайкли» обвинения Британии в адрес РФ готовились заранее

17.07.2020, 16:48, Новости дня

Россия «почти наверняка» вмешалась во внутренние дела Британии и также «с высокой вероятностью» причастна к попыткам хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19. К таким умозаключениям пришли британские чиновники, не утруждая себя поиском каких-либо доказательств. Что на самом деле стоит за обвинениями в адрес Москвы и почему они лишены малейшей логики?

В четверг Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. По мнению Центра, хакеры Cozy Bear, получившие наименование APT29, «с высокой вероятностью» являются частью российских разведслужб.

Отметим, что на данный момент вакцины в Британии разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что «атакам хакеров» подверглись обе организации. О том, был ли им нанесен какой-либо ущерб, изначально не сообщалось.

В ответ на это в Кремле подчеркнули, что Москва не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ незачем «красть» разработки вакцин в Великобритании.

«Нет нужды «красть» что-либо из Оксфорда, поскольку AstraZeneca уже договорилась с одной из наших портфельных компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. Поэтому нет необходимости что-либо красть, нет нужды в секретах. Все уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в РФ с использованием всех технологий и ноу-хау», – сказал Дмитриев.

Однако такие аргументы не остались услышанными на Западе. Так, в Конгрессе США уже собрались наказать «российских хакеров» за сбор данных о вакцине и начали разрабатывать соответствующий законопроект. В то же время британский госминистр по делам безопасности Джеймс Брокеншир сообщил, что Лондон не нашел доказательств ущерба от «российского вмешательства». При этом он назвал предполагаемое «вмешательство» со стороны РФ «полностью неприемлемым». «Мы уверены, что российские действующие лица, российские разведывательные службы стояли за этим», – подчеркнул Брокеншир.

Добавим, что обвинение РФ в якобы попытке украсть формулу вакцины является частью более широкого обвинения во вмешательстве во внутренние дела Британии. Так, например, глава МИД Доминик Рааб заявил, что РФ якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» возбуждено уголовное расследование. Однако Кремль уже посоветовал Лондону изучить опыт США в деле расследования «российского вмешательства».

По мнению экспертов, подобные заявления Брокеншира и Рааба становятся традицией и напоминают о британской тактике highly likely (знаменитая фраза, произнесенная экс-премьером Британии Терезой Мэй в связи с так называемым делом Скрипалей; переводится как «высоко вероятно» – прим. ВЗГЛЯД).

«Россию обвиняют во всех случаях, когда не удается установить источник вмешательства. Сразу же делаются выводы о том, что это не просто какие-то хакеры, а люди, непосредственно работающие на российское руководство», – отметил газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению собеседника, теперь РФ будет подозреваемой безотносительно того, какой доказательной базой располагают британские политики. «Потому доказать непричастность Москвы в данном случае очень трудно, особенно когда есть презумпция виновности, которую мы наблюдаем», – добавил Кортунов.

«Возможно среди пользователей интернета есть те, кто хотел бы узнать чужие тайны про вакцину, ведь речь идет о коммерческой выгоде. Но в свое время именно РФ призвала все страны объединить усилия в создании эффективного лекарства от коронавируса. Есть ли после этого логика в британских обвинениях?» – задается вопросом зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

«Или они наслушались наших предложений и решили заняться «контрпропагандой»? Но в таком случае это больше похоже на очередной способ освоения бюджетов английскими чиновниками. Если в западных странах выделяются условные 100 долларов на «контрпропаганду», то до исполнителей обычно доходит не более 15%.

И чаще всего подобные решения принимаются теми людьми, которые эти средства и осваивают. Это очень удобный способ», – иронизирует Климов.

В то же время руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал заявления британских чиновников «политическими и не имеющими отношения к действительности». По его словам, очевидно, что Лондон пытается сохранить веру людей в британскую демократию и науку.

«И выставляя Россию в образе темного рыцаря, Лондон желает достичь поставленной цели. Но факты свидетельствуют о том, что обвинения в адрес РФ готовились заранее. Авторы лишь ждали удачного момента для публикации. Теперь стоит ждать неприятных последствий, в том числе и новых санкций», – заключил Куликов.

Тем временем РФ остается среди мировых лидеров по темпам испытания вакцины от коронавируса. Кроме того, как сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко, первые испытания вакцины, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, показывают хорошие результаты. Благодаря этому первая регистрация вакцины от COVID-19 намечена на август.

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