Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией

17.07.2020, 16:48, Новости дня

В Азербайджане несколько тысяч человек подали заявление о призыве в армию страны, сообщило азербайджанское министерство обороны.

«Мы приветствуем и благодарим весь народ, включая каждого обратившегося гражданина, за солидарность и поддержку нашей армии», – цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Всего добровольцы подали около 7 тыс. заявок, пояснили в минобороны страны.

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.