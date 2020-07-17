 

У “Голоса” две кандидатуры на выдвижение в мэра Киева

17.07.2020, 16:42, Новости дня

У партии “Голос” две кандидатуры, которые могут баллотироваться на выборах киевского городского головы, заявила агентству “Интерфакс-Украина” народный депутат от этой политической силы, глава партии Кира Рудик.

Она отказалась назвать фамилии возможных кандидатов, сказав, что это пока “секрет”.

По словам Рудик, окончательное решение по кандидатам в мэры Киева партия примет на съезде в середине августа.

“Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в западной Украине и в некоторых городах восточной и южной Украины”, – отметила нардеп, добавив, что партия рассчитывает получить на местных выборах “как минимум то, что мы взяли на парламентских”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

В мае Рудик не исключила, что “Голос” на выборах столичного мэра может представлять шоумен Сергей Притула.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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