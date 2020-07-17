В «красной зоне» по коронавирусу оказались 18 штатов США

17.07.2020, 16:30, Новости дня

В США 18 штатов вошли в «красную зону» в связи с высокими темпами распространения коронавируса, информирует Daily Beast, ссылаясь на секретный документ американского правительства.

Этот список составили Калифорния, Флорида, Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта. На прошлой неделе там было зафиксировано более 100 новых случаев на 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Всем штатам, вошедшим в «красную зону», правительство США предлагает вернуть более строгие ограничения.

Издание информирует о том, что данный документ Белого дома получила американская журналистская организация «Центр за целостность общества» (Center for Public Integrity, CPI). Документ был подготовлен для Целевой группы Белого дома по коронавирусу и распространен среди членов правительства.

Отмечается, что «по неизвестным причинам» документ не был опубликован публично, и его содержание осталось неизвестным для общественности.

Неделю назад США установили очередной рекорд по росту коронавируса в сутки, было зарегистрировано 66 тыс. 627 случаев инфицирования.

Напомним, в июне главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключал, что прирост случаев коронавируса в стране может увеличиться в два с половиной раза – до 100 тыс. ежедневно.