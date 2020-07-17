 

Лукашенко пожаловался на проблемы в ЕАЭС

17.07.2020, 16:30, Новости дня

В ЕАЭС остается много неразрешенных проблем, не выполнены все договоренности в рамках союза и есть барьеры в торговле, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ну что там греха таить? Очень много проблем в ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз) в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: «Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще». (…) Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Белорусский президент выступал в Минске во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

Лукашенко добавил, что у Белоруссии и Армении есть общие проблемы, относящиеся к функционированию ЕАЭС.

«У нас практически одинаковые экономики, мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов углеводородов, как у других наших коллег. (…) Нам приходится сложнее при падении цен: Казахстан и РФ имеют большие возможности, этих возможностей у нас нет», – сказал глава Белоруссии.

Ранее премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали в Москве три документа в сфере энергетики, включая экспорт нефти в Белоруссию.





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