По рабочей версии, карантин будет продлен на месяц – Степанов

17.07.2020, 15:40, Новости дня

На данном этапе оснований для отмены карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции, нет. Скорее всего, ограничительные меры будут продлены до конца августа. Об этом в интервью “РБК-Украина” заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать. Мы готовим проект постановления. Пока, согласно рабочей версии, мы продлеваем карантин еще на месяц. Но будем вносить определенные изменения в сами правила адаптивного карантина”, – отметил министр.

По его словам, эти изменения должны сделать адаптивный карантин “более прогнозируемым”. “Чтобы было четко видно, при достижении каких критериев мы будем переходить в различные зоны: “желтую”, “красную” или “зеленую”. Чтобы это было более прогнозируемо для украинцев, чтобы мы понимали заранее, где мы находимся, куда мы движемся в зависимости от региона”, – подчеркнул он.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая карантинные ограничения начали постепенно ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264, из них скончалось 1456 человек, вылечилось 29 769 больных.

16 июля Степанов анонсировал внесение изменений, которые касаются режима карантина в Украине. По его словам, регионы будут разделены на четыре зоны – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”, где будут действовать четкие критерии ограничений. При этом ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.