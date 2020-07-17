Предприниматель Сергей Гришин: конструктивный диалог между Россией и США способствует развитию бизнес-сферы

17.07.2020, 15:15, Новости дня

В минувший вторник миллиардер, банкир и венчурный инвестор Сергей Гришин впервые за последние 12 лет пообщался с журналистами. Темой беседы стали перспективы российского рынка в глазах иностранных инвесторов.

Свой внезапный выход на публику совладелец «Росевробанка» объяснил просто и эмоционально: «Только сейчас у меня появилось желание что-то обсуждать – сейчас очень интересное время, я чувствую, что теперь есть о чем и для кого говорить». По мнению предпринимателя, наша страна обладает большим инвестиционным потенциалом, и он сам «с большим удовольствием» подключился бы к реализации какого-нибудь выгодного и интересного проекта. Впрочем, уточнила «Газета.ру», сослагательное наклонение тут не совсем уместно: Сергей Гришин, совместно с международным инвестиционным банком Goldman Sachs, уже занят в проекте Malltech по строительству и вводу в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости: моллов, бизнес-центров и высокотехнологичных складов.

На вопрос корреспондента о финансовых итогах полугодия в его компании бизнесмен ответил скромно: «У нас диверсифицированный портфель, нас ничего не ограничивало, и II квартал закончился достаточно неплохо». В период пандемии, по мнению миллиардера, власти РФ и США проявили высокий уровень социальной ответственности и способность к конструктивному диалогу – обе эти тенденции не могут не радовать. Многие американские бизнесмены, называемые «миротворцами», не просто надеются, но настаивают на дальнейшей нормализации отношений между двумя государствами.