В Белгородской области семьям с детьми стали бесплатно предоставлять нянь

17.07.2020, 15:08, Новости дня

В Белгородской области для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в рамках нового проекта появилась возможность бесплатно воспользоваться услугами профессиональных сертифицированных нянь, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

«В Белгородской области в составе региональной составляющей нацпроекта «Демография» реализуется проект «Создание института профессиональных сертифицированных нянь». Региональный проект позволил обеспечить белгородским семьям предоставление услуг по временному присмотру за детьми до трех лет и детьми-инвалидами. При этом семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, имеют право на компенсацию расходов, связанных с оплатой услуг сертифицированной няни», – цитирует ТАСС сообщение АНО.

Формирование системы профессиональных сертифицированных нянь дает семьям с детьми возможность выбора оказываемых услуг на более качественном уровне, с гарантией безопасности детей. Кроме того, такие проекты создают новые рабочие места и помогают легализовать труд самозанятых нянь, добавили в «Национальных приоритетах».

Качество и «сертификацию» услуг профессиональные няни подтвердили на стажировке, которая проводилась на базе детского сада «Волшебная страна». По ее результатам каждая няня получила соответствующий сертификат.

В настоящее время в регионе уже подготовлено 33 сертифицированных профессиональных няни, они заключили договоры на оказание социальных услуг и работают в 55 белгородских семьях.