Названы сроки окончания внезапной проверки войск

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17.07.2020, 14:48, Новости дня

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты продлится до 21 июля, сообщили в Минобороны России.

«Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что по решению президента Владимира Путина в РФ была объявлена внезапная проверка войск. Проверка проводится для оценки способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны и подготовки к учению «Кавказ–2020».





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