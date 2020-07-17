 

В США зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом

17.07.2020, 14:40, Новости дня

Число новых случаев коронавируса, зарегистрированных в Соединенных Штатах за один день, впервые превысило 77 000, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

В четверг было зарегистрировано 77 255 новых случаев. Предыдущий максимум – 67 791 случай – был зафиксирован за два дня до этого.

Штат Флорида четверг занял второе место по суточному приросту заражений: там зафиксировали 13 965 случаев заболевания.

По подсчетам Университета Джона Хопкинса, всего в США зарегистрировано 3,5 миллиона случаев инфицирования и более 138 000 смертей от коронавируса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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