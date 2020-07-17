 

Обострение на Донбассе и пьяные на дорогах. 17 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

17.07.2020, 13:25, Новости дня

Темами сегодняшнего эфира программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” станут эскалация ситуации на Донбассе, рост числа ДТП с участием пьяных водителей, ситуацию с уличной преступностью в Украине, а также политику нового руководства Национального банка Украины, сообщается на странице “Шустер LIVE” в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

замминистра внутренних дел Антон Геращенко;
нардеп от “Голоса” Александра Устинова;
экс-начальник Управления уголовной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур;
юрист Анна Маляр;
экс-глава СБУ Игорь Смешко;
нардеп от “Европейской солидарности” Михаил Забродский;
нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Наталья Королевская;
замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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