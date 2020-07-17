 

Замгенпрокурора Украины о войне на Донбассе: Приходится постоянно доказывать, что россияне там все-таки есть

17.07.2020, 13:25, Новости дня

Украинским правоохранительным органам из-за специфики гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, приходится постоянно доказывать, что российские войска присутствуют на Донбассе. Об этом в интервью “Фактам” заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

“Международный опыт расследования военных преступлений есть, и мы его используем. Но в нашем случае своя специфика. Впервые речь идет о гибридной войне. Кроме того, нам постоянно приходится доказывать, что “они там все-таки есть”, – отметил он.

По словам Мамедова, правоохранители занимаются “документированием каждого факта нарушения национального законодательства и международного права, ищут тех, кто совершил преступление, доказывают их участие [в преступлении].

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Мамедов заявлял, что с 2014 года на Донбассе было зафиксировано более 15 тыс. уголовных правонарушений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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