Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса

17.07.2020, 13:16, Новости дня

Первые испытания вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, показывают хорошие результаты, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил об этом в ходе рабочей поездки в Екатеринбург. Он отметил, что сохраняются планы по регистрации вакцины уже в августе, передает ТАСС.

Он также рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в центре «Вектор» начнутся ориентировочно через две-три недели после окончания экспертизы, передает РИА «Новости».

Напомним, первых добровольцев выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19.

Между тем национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытаются украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.