 

Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет

17.07.2020, 13:08, Новости дня

За первую половину лета в российской столице выпало 252,7 миллиметра осадков, что сделало его самым дождливым за 126 лет.

За июнь в Москве выпало 103% месячной нормы. Дождей в июле также оказалось достаточно, сообщили «Метеоновости».

Метеорологи отметили, что более дождливым было только лето 1894 года.

Напомним, в среду научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд  сообщил, что причиной дождливого лета в Москве стало частое чередование периодов теплой и холодной погоды.





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