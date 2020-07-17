Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет

17.07.2020, 13:08, Новости дня

За первую половину лета в российской столице выпало 252,7 миллиметра осадков, что сделало его самым дождливым за 126 лет.

За июнь в Москве выпало 103% месячной нормы. Дождей в июле также оказалось достаточно, сообщили «Метеоновости».

Метеорологи отметили, что более дождливым было только лето 1894 года.

Напомним, в среду научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что причиной дождливого лета в Москве стало частое чередование периодов теплой и холодной погоды.



