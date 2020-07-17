People’s Daily – Польша рискует превратиться в арену политических игр США и России

17.07.2020, 11:50, Новости дня

Как только США развернут многочисленный контингент в Польше, РФ непременно выступит с симметричным ответом возле польской границы. Как считают эксперты People’s Daily, Польша рискует превратиться в поле боя политических игр США и России, и вполне вероятно, что это начало нового геополитического конфликта.



Reuters

Конфликт между Польшей и Россией имеет давнюю историю, потому обе страны почти непримиримы. Как пишет People’s Daily, именно это является причиной просьбы Польши об увеличении численности американских войск в стране, чтобы она могла использовать мощные силы военных США для борьбы с Россией и противостояния «российской угрозе».

Как продолжает издание, расстояние между Варшавой и Москвой составляет всего 700 километров, и если численность дислоцированных здесь войск США увеличится, то потенциал их военных действий против РФ также значительно улучшится. В результате РФ придётся усилить бдительность против Польши, поскольку та прежде в определённой степени сдерживала военно-стратегическое развертывание России.

И Соединённые Штаты, и НАТО рассматривают Польшу как основной барьер и ключевой опорный пункт против российских военных. Если в Польше можно будет разместить достаточное количество боевого оружия, тогда при условии возникновения войны между НАТО и Россией, им нужно будет только направить военных в сторону России. В то же время, поскольку Польша граничит с Россией, Соединённые Штаты могут использовать это как предлог для усиления мониторинга за российской военной деятельностью, тем самым эффективно подавляя развитие российской военной мощи.

Однако этот ряд действий со стороны США вызовет сильную реакцию со стороны России. Как только США развернут многочисленный контингент в Польше, РФ также обязательно развернёт такое же количество вооружённых сил в качестве ответных мер. Когда это произойдет, Польша не только не получит прекрасные перспективы мирного развития, которые она хотела, но и наоборот, вызовет бурю и в без того напряжённой обстановке в регионе.

Как заключают эксперты издания, оказавшись в центре этой бури, Польше будет в сто раз труднее, чем сейчас. Страна может превратиться в поле боя политических игр двух стран и стать ключевым узлом для Соединенных Штатов по сдерживанию российской военной мощи. И вполне вероятно, что это начало нового геополитического конфликта.