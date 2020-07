Мишель Обама анонсировала свой подкаст на Spotify

17.07.2020, 11:48, Новости дня

Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель будет вести подкаст на музыкальном стрим-сервисе Spotify.

«Рада объявить о новом совместном проекте со Spotify – Michelle Obama Podcast. Год выдался непростым, я надеюсь, что подкаст может помочь разобраться, что с нами происходит, и породит новые разговоры с близкими», – написала она в Twitter.

По ее словам, первый выпуск выйдет 29 июля. Она отметила, что намерена приглашать на программу, в частности, близких родственников, друзей и коллег.

«Мы будем обсуждать отношения, которые позволяют нам быть самими собой. Мы будем говорить о трудностях, с которыми сталкиваются родители и супруги, об их радостях, о дружбе, которая помогает справляться с самыми трудными периодами», – сказала Обама.

Также она добавила, что одной из тем обсуждений станет пандемия коронавируса и права темнокожих в США.

«Надеюсь, что этот подкаст поможет нам найти ответы на те вопросы, которые всех волнуют», – добавила бывшая первая леди.

I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020

Ранее американские СМИ сообщили, что среди сторонников Демократической партии огромной популярностью пользуется экс-первая леди страны Мишель Обама, которую предлагают выдвинуть на пост вице-президента от Джо Байдена.