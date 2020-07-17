 

Песков заявил о возрождающихся ростках взаимодействия РФ и США

17.07.2020, 11:30, Новости дня

Элементы возрождающихся ростков взаимодействия РФ и США на фоне пандемии есть, но в конкретных делах это не происходит, расслабляться нельзя, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У многих может возникнуть такое ожидание, что такие глобальные кризисы, как пандемия, могут стать почвой, на которой могут появиться ростки истинного взаимодействия, взаимовыручки, взаимопомощи. И элементы этого мы видим – это обмен помощью во время пандемии: китайцы – нам, мы – китайцам, мы – итальянцам, итальянцы – тоже нам, американцы нам тоже поставляют, мы – американцам. И вроде бы эти ростки мы видим, и вроде бы в конкретных делах мы должны перейти на другой более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Авторадио» слова Пескова.

Он напомнил о нарастающем конфликте между Вашингтоном и Пекином.

«Вот вроде бы не самое подходящее время, чтобы Вашингтон обвинял Китай, но, тем не менее, это происходит. Вроде бы мы все должны сплотиться вокруг единственной компетентной организации ВОЗ, а президент США подписывает указ о выходе из ВОЗ, т.е. некоторые такие вещи, которые нас приземляют в благостных делах. Расслабляться нельзя», – добавил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что президент Владимир Путин открыт к взаимовыгодному равноправному диалогу со всеми странами, включая США.

«Путин ищет добрых отношений со всеми странами, он готов к взаимовыгодному диалогу, конструктивному диалогу, но при одном условии, что этот диалог ведется на равных, без менторства, без попытки навязывать какие-то решения и с готовностью принимать во внимание позицию друг друга», – сказал Песков.

По его словам, у руководителей страны до 2000 года были иллюзорные представления, что теперь, когда нет конфронтации с США, наступит время вселенской гармонии, взаимной любви.

«Обманулись, поняли, что обманулись. Очень хорошо это понимает президент Путин. Именно поэтому он с 2000 года проводит абсолютно последовательную четкую международную политику, она направлена на выстраивание добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы. Но она преследует одну цель – повышение благосостояния россиян, не повышение благосостояния американцев, а россиян. Именно для этого и во имя этого Путин и работает», – добавил Песков.

Напомним, в четверг Песков заявил, что никаких субстантивных планов по поездке президента РФ Владимира Путина в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с президентом США Дональдом Трампом нет.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Крупнейшие партии Израиля пообещали «как можно быстрее» легализовать каннабис

28.06 / У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре

14.07 / Без парада — День взятия Бастилии в Париже отпразднуют в сокращённом формате

10.06 / Трамп едва не уволил главу Пентагона

13.05 / Москва заявила о лоббировании ВОЗ интересов США в ущерб народу Сирии

06.07 / Владимир Зеленский: мы не позволим разрушить систему Черноморской безопасности 

10.06 / Клостридии и бруцеллы: какие бактерии ждут нас в летней еде

02.07 / Во Франции жандармы “поймали” плюшевую пантеру, “разгуливающую” по берегу реки

20.05 / Зеленский о боевиках на Донбассе: Там все есть – и российские военные, и граждане РФ

18.05 / Посол Китая в Израиле найден мертвым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска