 

Трое нью-йоркских полицейских были ранены в столкновениях с демонстрантами

17.07.2020, 11:18, Новости дня

Трое сотрудников нью-йоркской полиции получили «серьезные травмы» в ходе столкновения с протестующими на Бруклинском мосту, сообщила полиция в «Твиттере».

«Трое полицейских подверглись нападению со стороны демонстрантов, шедших по Бруклинскому мосту, – говорится в твите. – Офицеры получили серьезные травмы. Это не мирный протест, мы этого не потерпим».

Описывая травмы, сотрудник правоохранительных органов рассказал CNN, что один полицейский получил резаную рану на голове, другой – перелом орбитальной кости, а третий – раны на голове, на которые пришлось наложить восемь швов.

По словам источника, инцидент произошел в среду, когда протестующие попытались сорвать мирный марш религиозной организации, выступающей в поддержку полиции.

Стороны сошлись на Бруклинском мосту, и, когда одного из участников встречной акции арестовали за выход на проезжую часть, на полицейских напали.

По словам чиновника, в ходе столкновений были задержаны 37 человек.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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