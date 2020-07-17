 

Сотрудника автосервиса в Москве ограбили на 600 тыс. рублей

17.07.2020, 10:08, Новости дня

На северо-западе Москвы неизвестный украл у сидевшего в машине сотрудника автосервиса 600 тыс. рублей, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, в тот момент, когда 25-летний молодой человек находился в машине, дверь в салон открыл неизвестный в маске и распылил ему газ из баллончика в лицо, после чего обокрал почти на 600 тысяч рублей и скрылся. 

Отмечается, что инцидент произошел 16 июля. По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в июне мужчина с ножом хотел ограбить магазин в Москве, но обнялся с кассиром и передумал.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Демократы в Конгрессе США начали новое расследование в отношении Трампа

14.05 / Врач “Спартака” провел смену в больнице, оказывая помощь пациентам с COVID-19

11.07 / Facebook может запретить политическую рекламу в период предвыборной кампании в США – Bloomberg

17.05 / Минздрав Дагестана прокомментировал смерть четырех десятков медиков

15.07 / Полиция задержала подозреваемых в убийстве полковника СБУ Закладного – СМИ

08.07 / Кабмин Украины ограничил работу развлекательных учреждений в период карантина

22.05 / Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов

20.05 / Автокинотеатры появятся в Москве, Петербурге и Казани

20.05 / «Единая Россия» подготовила более 300 предложений в план по восстановлению экономики

09.06 / Уголовное дело против Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска