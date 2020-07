Times – Китай может лишить американский ВПК «витаминов»

17.07.2020, 7:30, Новости дня

Пекин пригрозил в рамках ответных санкций против США запретить поставки редкоземельных элементов американской корпорации Lockheed Martin, пишет британская The Times. Как подчёркивается в материале издания, монополию на редкозёмы — важнейшие для производства электроники элементы, которые называют «витаминами для современной жизни» — Китай выстраивал много лет, и эта стратегия, похоже, теперь дала ему ещё одну возможность надавить на Запад.



Reuters

Китай может в рамках новых санкций против американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin лишить её поставок важнейших редкоземельных элементов, пишет The Times со ссылкой на китайские государственные СМИ.

По данным британской газеты, намерение надавить на американскую компанию, о котором Пекин изначально объявил в минувший вторник, стало реакцией на действия Вашингтона, ранее одобрившего сделку по поставке Тайваню оборудования для модернизации зенитно-ракетных комплексов Patriot производства Lockheed Martin. Новые меры Китая в США поначалу восприняли весьма легкомысленно, поскольку американский ВПК и так практически лишён возможности продавать своё оборудование в КНР — однако в среду стало известно, что в рамках санкций Пекин может в том числе и прекратить поставлять Lockheed Martin редкозёмы, которые имеют огромное значение для производства высокотехнологичных вооружений, и на которые Китай имеет «почти полную монополию», предупреждает обозреватель The Times.



Китай только на собственной территории добывает около 70% всего мирового объёма редкозёмов и перерабатывает около 95% редкоземельных руд, благодаря чему способен контролировать мировое предложение, говорится в материале британского издания. Кроме того, Пекину принадлежит сеть редкоземельных шахт в Африке, которые он приобрёл «в рамках долгосрочной стратегии по завоеванию мирового господства в области этого сырья в будущем», предупреждает журналист газеты. Значительная доля двигателей, магнитов и других компонентов, содержащих редкозёмы, производятся именно на китайских фабриках, а затем экспортируются покупателям на Западе, в число которых входит и Lockheed Martin, поясняет автор.



Новый шаг Пекина вновь обозначил уязвимость Запада, которая уже проявилась в прошлом году, когда КНР впервые пригрозила запретить поставки редкозёмов на фоне разгорающейся торговой войны, полагает обозреватель The Times. Тогда китайские власти в итоге в два раза увеличили экспортные пошлины на эти элементы, что даже побудило Пентагон выстроить обрабатывающий завод рядом с единственной на территории США шахтой по добыче редкозёмов в посёлке Маунтин-Пасс, штат Калифорния; впрочем, работать завод пока так и не начал — мешают значительно более высокие по сравнению с китайскими конкурентами трудозатраты, а также более жёсткие экологические нормы, пишет журналист.



По данным The Times, американская консалтинговая компания Horizon Advisory ещё в прошлом месяце предупреждала, что Китай рассматривает своё доминирующее положение на рынке редкозёмов не с финансовой, а со стратегической точки зрения. «Экономическая выгода китайцев не волнует, — говорил со-основатель Horizon Advisory Нэйтан Пикарсик в интервью американским СМИ. — Контроль над этим сектором они считают способом победить без борьбы».



Редкоземельные элементы — это группа из 17 металлов, которые за их огромное значение для производства всей высокотехнологичной продукции «начиная со смартфонов и заканчивая ракетами» называют «витаминами для современной жизни» подчёркивает автор статьи. Китайские националисты в прошлом неоднократно предлагали властям воспользоваться ими для того, чтобы сдержать агрессию США. Вместе с тем, превратить своё положение на рынке в оружие Пекин пока не сумел — в том числе и потому, что разрушение глобальной цепочки поставок ударит и по самому Китаю, отмечает обозреватель The Times.

Запад долгое время не слишком заботился о том, откуда он берёт редкозёмы, и задуматься об этом его заставило лишь обострение американо-китайской торговой войны, сетует британский журналист. «Почти монопольное положение Китая в секторе стало результатом 30 лет стратегического планирования, а также — низких трудозатрат и отсутствия экологических ограничений, которые удерживали другие страны от добычи и переработки собственных редкозёмов. Запад подсел на дешёвый товар», — констатирует он.



Как напоминает автор, после начала пандемии коронавируса зависимость Запада от поставок из Китая лишь возросла. Так, в результате резкого скачка спроса на средства индивидуальной защиты стало очевидным доминирующее положение КНР в плане производства недорогих пластиковых товаров, а также в некоторых фармацевтических секторах, включая антибиотики, 95% мирового объёма которых производится в Китае. Тем не менее, свои «зависимости» имеются и у Пекина — ведь «хотя смартфоны и собирают на китайских фабриках, операционные системы на них ставятся американские», подчёркивает обозреватель The Times.