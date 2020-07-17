 

Для лечения пациентов с коронавирусом в Москве заготовили более 1 т плазмы

17.07.2020, 7:30, Новости дня

В российской столице свыше 1,7 тыс. человек сдали плазму, которая будет применена для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией; всего заготовлено более 1 т плазмы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С апреля этого года в Москве заготовили более тонны плазмы с антителами к коронавирусу. И это благодаря 1 788 донорам, которые сдали кровь после выздоровления. Кроме того, 215 горожан сделали это повторно. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Вы помогаете многим пациентам победить болезнь. В наших стационарах уже более 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц», – приводит слова Раковой ТАСС.

Она отметила, что, согласно предварительным результатам исследований, после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации снижается на 63% у среднетяжелых пациентов, а вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, вырастает на 19%.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший новой коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей сдать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус.





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