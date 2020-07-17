 

Валерия резко ответила на критику в Сети

17.07.2020, 7:16, Новости дня

Певица Валерия неоднозначно высказалась в Сети в ответ на критику со стороны своей подписчицы.

Артистка опубликовала фотографию своего завтрака с веранды одного из ресторанов Москвы.

«Как я люблю московское лето и завтраки на террасах. Хотя чаще всего завтракаю дома, но начинать день на свежем воздухе с чашечкой ароматного кофе – особенная радость. Теперь это можно сделать даже в ресторанах, которые раньше, до пандемии, до обеда не открывались – вот такие перемены», – передает РИА «Новости» сообщение певицы в Instagram.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 15 Июл 2020 в 12:53 PDT

Подписчики в комментариях написали певице комплименты, некоторые назвали ее «труженицей и пахарем», чем привлекли внимание хейтеров, не согласных с тем, что эстрада – это тоже труд.

«Пахарь. Ну, да, микрофончик, пипец, какой тяжелый», – высказалась подписчица артистки @nadezhda_repina_sarasvati.

«Правильно, трудится только тот, кто поднимает тяжести. Вы, наверное, мешки грузите?» – с иронией отреагировала певица.

Напомним, в мае Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию».





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