Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

17.07.2020, 6:53, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил о невозможности существования Украины без России.

«Любимая тема украинских политиков и идеологов – грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре «фэнтези», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про «уязвимый перед вторжением РФ Киев».

Он пояснил, что причина таких высказываний заключается в том, что без РФ «теряется смысл существования Украины», поскольку у этой страны нет «другого места в мире, как относительно России». При этом Москве Украина нужна как невраждебное или, в лучшем случае, дружественное государство, считает сенатор.

«Но в целом РФ может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России. С Украиной же все наоборот: без РФ она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО?» – с иронией заметил Пушков.

В заключении парламентарий подчеркнул, что именно РФ и «фантазии о ее намерениях» придают смысл существованию нынешней Украины, поэтому без РФ ей никак не обойтись.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал политические силы страны объединиться, чтобы «вернуть свои территории».



