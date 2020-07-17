 

В Конгрессе США собрались наказать «российских хакеров» за сбор данных о вакцине

17.07.2020, 6:08, Новости дня

Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пообещал в ближайшие дни представить законопроект об ответственности «российских хакеров», якобы занимающихся сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа.

«Злонамеренные действия Москвы по ослаблению нашей борьбы с пандемией не должны остаться без контроля. В ближайшие дни я представлю законодательство, гарантирующее то, что российские хакеры понесут ответственность», – приводит слова Маккарти ТАСС.

Ранее Национальный центр кибербезопасноти Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

В Кремле подчеркнули, что РФ не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у РФ нет необходимости «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки РФ и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства.

Напомним также, 12 июля директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено. Добровольцев выписали в среду.





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