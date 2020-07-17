 

Кремль ответил на обвинения Лондона в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

17.07.2020, 4:45, Новости дня

Россия не имеет отношения к попыткам взлома серверов фармкомпаний и исследовательских центров в Великобритании, ведущих разработку вакцин против коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС 16 июля.

Песков отметил, что такие обвинения для России неприемлемы.

Связанная со спецслужбами РФ хакерская группировка APT29, также известная под названиями The Dukes и Cozy Bear, осуществила атаки на несколько организаций, которые занимаются разработкой вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Великобритании. Об этом 16 июля сообщил Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

Хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, подозревают в серии атак на структуры в США, Нидерландах, Норвегии, Чехии, Польше, Германии и т.д. Считается, что именно группа Cozy Bear, за которой стоит Служба внешней разведки РФ, взломала в июле 2016 года почтовый сервер Национального конгресса Демократической партии США.

Национальный центр по кибербезопасности Великобритании и американское агентство CISA 5 мая заявили о росте числа хакерских атак на организации, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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