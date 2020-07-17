 

Помпео назвал условие проведения нового саммита США и КНДР на высшем уровне

17.07.2020, 4:30, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News назвал условие проведения нового саммита США и КНДР на высшем уровне.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что встреча лидеров США и КНДР может состояться лишь после того, как у Вашингтона появится уверенность в том, что «они смогут достичь договоренностей», передает ТАСС.

«Переговоры ведутся на разном уровне и в разных форматах», – сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, заинтересован ли Пхеньян в проведении очередного саммита.

При этом, по мнению госсекретаря США, основным условием для проработки возможности проведения встречи на высшем уровне была бы уверенность в том, что лидеры договорятся «о последующих шагах по денуклеаризации Северной Кореи».

«Но до выборов [президента США в ноябре 2020 года] остается несколько месяцев, и пока я не вижу признаков того, что за это время мы придем к необходимости личной встречи лидеров, – сказал Помпео. – Надеюсь, я ошибаюсь, и мы найдем возможность сделать это, но я не думаю, что это случится».

Напомним, в прошлую пятницу сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон – выступила с заявлением о переговорах с США на высшем уровне.

В конце апреля в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом.

В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами. В начале мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о появлении Ким Чен Ыны на публике.

В конце июня российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора ответил на вопрос о подготовке Ким Ё Чжон на место руководителя Северной Кореи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на арену международной политики выходит новый игрок – Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и валькирия режима чучхе.





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