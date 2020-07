Guardian – скульптура активистки BLM, сменившая памятник работорговцу в Бристоле, простояла всего сутки

17.07.2020, 4:14, Новости дня

Городской совет британского Бристоля демонтировал статую активистки Джен Рид, которую ранее установил художник Марк Куинн на месте поваленного во время проходивших в городе демонстраций против расизма памятника работорговцу Эдварду Колстону, пишет The Guardian. Как подчёркивается в материале издания, такой шаг администрации возмутил некоторых пользователей соцсетей, которые напомнили, что памятник Колстону простоял больше века, а сменившая её статуя Рид — лишь 24 часа.



Reuters

Статую участницы движения Black Lives Matter Джен Рид, установленную в минувшую среду в британском Бристоле вместо сброшенного ранее активистами памятника работорговцу Эдварду Колстону, убрали с постамента по инициативе городской администрации всего через сутки после того, как она была установлена, пишет The Guardian.



По данным газеты, очевидцы поведали, что статую Рид рано утром в четверг «аккуратно» сняли с постамента, на котором раньше располагался памятник Колстону, и увезли на грузовике. Позже ситуацию со статуей прояснила официальная представительница городского совета Бристоля — по её словам, предмет искусства перевезли в местный музей, откуда её сможет забрать автор, скульптор Марк Куинн. Чиновница также отметила, что музей готов принять статую в свою коллекцию, если автор будет готов принести её в дар. Британские СМИ вместе с тем сообщили, что скульптору выставят счёт за работы по демонтажу статуи.



Как напоминает корреспондент The Guardian, статую Джен Рид — активистки, которая в день, когда демонстранты повалили памятник Эдварду Колстону, встала на постамент и подняла вверх кулак — установили рано утром в среду, причём руководил монтажом сам Марк Куинн. Скульптура официально называется «Скачок мощности (Джен Рид) 2020» и повторяет жест активистки. Куинн и Рид ранее заявляли, что если работу удастся продать, полученные деньги будут по выбору Рид направлены двум благотворительным организациям, занимающимся «улучшением качества преподавания истории африканских народов в британских школах», говорится в материале британского издания.



Мэр Бристоля Марвин Рис в интервью радиостанции BBC Radio 5 Live напомнил, что город переживает «очень чувствительный период», и подчеркнул: «Смысл не в том, чтобы убрать статую Джен, женщины очень яркой, а в том, чтобы убрать статую за авторством приехавшего из Лондона художника, который установил её здесь без разрешения». Рис также отметил, что после того, как был повален памятник Колстону, неизвестные вандалы повредили в городе мемориал в память о порабощённых африканцах, оставив рядом с ним надпись мелом: «Верните статую Колстона на место, а не то станет по-настоящему жарко» — однако когда мэр беседовал с Куинном, выяснилось, что скульптор об этом инциденте не знал. «Если уж собираешься что-то делать, делать это надо осознанно и с полным пониманием контекста, в котором находишься», — добавил мэр.



По данным The Guardian, то обстоятельство, что статую Рид убрали спустя лишь 24 часа после установки, притом что памятник Колстону простоял на том же месте больше века, возмутило некоторых пользователей соцсетей. Так, сотрудник благотворительной организации Тим Бёрнс написал: «Иногда я горжусь тем, что живу в Бристоле, но иногда появляется такое ощущение, что мы что-то не поняли. Оставлять статую Джен Рид навсегда было не нужно, но убирать её всего через сутки, когда мы годами тянули время и не могли решить, снимать Колстона или нет — это уже перебор».



Как пишет The Guardian, местным жителям статуя Рид в целом нравилась — во всяком случае, многие из прохожих делали на её фоне селфи, поднимая вверх кулак. Тем не менее, в среду вечером из-за скульптуры всё же произошёл конфликт — рядом с ней собралась группа людей, которые стали говорить, что статую нужно убрать; присутствовавшие рядом люди в ответ символически преклонили колено.



До того, как статую сняли, Рид и Куинн заявляли, что будущее скульптуры определит городской совет. «Сколько бы она там ни простоит — день, неделю или месяц, важнее всего то, что она там была», — завила Рид. В свою очередь, Куинн признал, что «как только заканчиваешь создавать предмет искусства, ты его уже никак не контролируешь», цитирует художника The Guardian.