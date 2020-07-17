Руслана запустила кампанию по защите лесов Карпат

17.07.2020, 2:35, Новости дня

В Украине стартовала социальная кампания “Карпаты. Место силы”, инициированная певицей Русланой Лыжичко совместно с экологической организацией “Общество охраны птиц” и Франкфуртским зоологическим обществом. Об этом сообщила пресс-служба певицы изданию “ГОРДОН”.

Карпаты в серьезной опасности из-за рубок, коррупции и криминальных схем. Значительная часть территории подверглась незаконной вырубке. Одно из следствий варварского обращения с природой – затопление тысяч домов, говорится в заявлении Лыжичко.

“Я бы очень хотела, чтобы профильные организации и активисты, которым небезразлично будущее уникальных Карпат, мою инициативу восприняли как буквальный призыв к сотрудничеству и присоединились к нашей команде. Мы бы хотели получить ваш опыт, пригласить всех увидеть все это в украинском Карпатских горах воочию и изучить вместе с нами, насколько это все уникально и феноменально в планетарных масштабах”, – заявила певица.

Социальная кампания “Карпаты. Место силы” призывает защитить Карпаты путем расширения национальных парков и создания природоохранных территорий по лучшим образцам мирового уровня.

“Мы выступаем с инициативой создания интерактивной карты лесов и вырубок по всей Украине. Или масштабного обновления такой карты, если она существует. С максимально быстрым обновлением – ежемесячным, еженедельным, ежедневным. Вместе с Украинским космическим агентством, благотворительным фондом “Український світанок”, Razom for Ukraine мы начинаем эту инициативу”, – подчеркнула Руслана в Facebook.

Вагони, повні ще живого лісу, що несуться щодня безперервним потоком…Тягачі та вантажівки, що розвозять його,… Posted by Ruslana on Neljapäev, 16. juuli 2020

Певица попросила активистов, энтузиастов, экологов, неравнодушных людей делиться информацией о вырубках и предотвращении масштабных экологических преступлений.

В 2019 году Руслана презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.