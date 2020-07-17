В РФ оценили затраты США на доработку системы ПРО из-за появления гиперзвука

17.07.2020, 2:08, Новости дня

В условиях появления гиперзвуковых комплексов США придется потратить сотни миллиардов долларов для доведения возможностей американской системы противоракетной обороны до приемлемого уровня эффективности, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности напомнил, что ранее США развернули масштабные работы по созданию стратегической системы противоракетной обороны, передает ТАСС. «На ее создание уже потрачены сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков», – сказал Рыжков в интервью «Красной звезде».

«В условиях появления гиперзвуковых ракетных систем американский ВПК потребует новых сотен миллиардов долларов для доведения возможностей созданной системы [ПРО] до приемлемого уровня эффективности», – сказал Рыжков.

При этом начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности выразил уверенность, что это и требуется американским промышленникам.

Напомним, в мае американский президент Дональд Трамп объявил, что США создают «супер-пупер-ракету», которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов. Позже Трамп заявил, что «супер-пупер-ракета» якобы «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.