 

Ученые приблизились к раскрытию тайны темной материи

17.07.2020, 2:08, Новости дня

Обнаружилось, что масса темной материи во Вселенной в пять раз превышает массу видимой материи.

Темная материя влияет на движение звезд благодаря огромной массе. Для раскрытия природы темной материи учеными проводится масса исследований. Эксперименты по поиску темной материи проводятся специалистами с использованием жидких благородных газов в роли мишени.

Основной целью работы является поиск массивных слабовзаимодействующих частиц. Подобные частицы, когда рассеиваются на ядрах мишени, дают слабый сигнал от ионизации вещества мишени ядром отдачи. Во время нового исследования ученым удалось получить результат, который является важным рубежом в изучении природы холодной темной материи на мишени из свободных электронов.





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