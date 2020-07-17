 

Ученые рассказали, каким должен быть новый антибиотик

17.07.2020, 1:05, Новости дня

При помощи молекулярного моделирования учеными было изучено взаимодействие природного антибиотика с его мишенью. По словам ученых, результаты их исследования в будущем помогут в разработке эффективных антибиотиков нового типа.

Во время новой работы специалисты занялись поиском комплектующих состояний изолированных молекул в их природной среде. Липид II встроили в модельную бактериальную мембрану, а полноразмерный низин и его N-концевой модуль распознавания поместили в водный раствор. Для молекул в контрольных средах было проведено дополнительное моделирование.

По словам ученых, полученные данные помогли им изучить спонтанное образование комплексов, а также механизм распознавания молекулами друг друга.





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