Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза
17.07.2020, 0:30, Новости дня
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о завершении работы в компании.
«Сегодня (в четверг –прим. ВЗГЛЯД) мой последний день работы в «Нафтогазе Украины». Я пришел сюда в 2014 году (…). И все эти годы делал все, чтобы (…) отстаивать нашу с вами энергетическую независимость», – написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook.
«Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины», – добавил Витренко.
Напомним, 13 мая Витренко заявил, что его решили уволить в связи с сокращением ныне занимаемой должности. При этом топ-менеджер Нафтогаза выразил мнение, что его увольняют, поскольку борьба с «российской агрессией» больше не является приоритетом для украинской власти.
30 декабря 2019 года РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Соглашение гарантирует прокачку газа через Украину в течение пяти лет.
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