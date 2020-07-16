Белый дом не исключил введения запрета на въезд китайских коммунистов в США

16.07.2020, 23:30, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «не исключает никаких вариантов» действий в отношении Китая, сообщил пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни, отвечая на вопрос о возможности введения запрета на въезд в США для членов Коммунистической партии Китая (КПК).

«Я ничего не могу сказать по этому поводу, но мы рассматриваем все варианты действий в отношении Китая», – приводит ответ пресс-секретаря президента США ТАСС.

Макинэни также добавила, что Трамп «не исключает никаких вариантов в отношении Китая».

Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность введения запрета на въезд в Соединенные Штаты для членов КПК и членов их семей, а также военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и руководителей китайских госпредприятий.

Пекин в свою очередь обвинил Вашингтон в попытке сдержать развитие Китая.



