Кевин Маккарти представил законопроект против сноса памятников

16.07.2020, 23:18, Новости дня

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти в четверг представил законопроект, ограничивающий федеральную помощь штатам и муниципалитетам, которые не будут защищать памятники от разрушения в ходе массовых беспорядков.

«Стирать нашу историю – неправильно», – заявил Маккарти.

В соответствии с законопроектом, соавторами которого выступили республиканцы Джим Джордан и Сэм Грейвс, местные органы власти лишатся части федеральной помощи, если «не восстановят порядок или не арестуют участников беспорядков».

В ходе протестов, разгоревшихся из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, некоторые демонстранты начали крушить памятники историческим деятелям, которые владели рабами или сражались за Конфедерацию.

Президент Дональд Трамп осудил разрушение памятников и подверг резкой критике законодателей, которые предлагают их снести.

Демократы в Палате представителей продвигают законопроект о сносе памятников рабовладельцам и политикам, поддерживавшим рабство.

Спикер Нэнси Пелоси в четверг заявила, что законопроект может быть принят уже в ближайшие недели.