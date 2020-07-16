 

Языковой законопроект Бужанского внесли в повестку дня Рады

16.07.2020, 23:15, Новости дня

Законопроект №2362 народного депутата от “Слуги народа” Максима Бужанского о внесении изменений в законы “Об образовании” и “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” включен в повестку дня заседания Верховной Рады на 17 июля. Об этом говорится на сайте парламента.

Заседание начнется в 10.00. Законопроект Бужанского – 40-й из 66 вопросов.

Планировалось, что этот документ рассмотрят 16 июля, однако сегодня его не включили в повестку дня.

Под зданием Верховной Рады 16 июля собралось более тысячи человек, протестовавших против рассмотрения изменений к законам, касающимся функционирования государственного языка.

Бужанский предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ. 

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект. 

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.

Группа депутатов от “Слуги народа” 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла критике законопроект их коллеги.

15 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал парламентариев “проявить политическую мудрость”, не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона №2362.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / У Винницкого митрополита ПЦУ обнаружили коронавирус

16.06 / Глава Шевченковского райсуда пообещал пересмотреть судебное решение – Стерненко

10.06 / В Tele2 ответили на претензии ФАС из-за повышения тарифов

22.05 / В армию поступили первые серийные образцы «Коалиции-СВ»

21.06 / Заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение

09.06 / Эксперт оценил способность Грузии производить Су-25

01.06 / Эксперт: Посещение избирательного участка вряд ли может вызвать вспышку вируса

03.07 / США запустят секретный спутник

09.05 / От коронавируса в Москве за сутки вылечились рекордное число пациентов

13.05 / Мурашко назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска