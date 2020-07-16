 

NYT рассказала о планах США закрыть въезд в страну китайским коммунистам

16.07.2020, 22:42, Новости дня

США рассматривают возможность запретить въезд в страну членам Коммунистической партии Китая и их близким родственникам, передаёт The New York Times. Тем не менее издание отмечает, что подобное решение администрации президента Дональда Трампа может усугубить отношения между двумя странами, нанести ущерб мировой экономике и привести к падению фондовых рынков.


Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение о запрете членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезда в страну. Подобный шаг, как отмечает The New York Times, повлечёт за собой ответные меры со стороны Китая и обострит напряжённость в отношениях между двумя странами. 

По данным источников издания, знакомых с ходом обсуждения, у членов партии и их родственников, находящихся в США, также могут отозвать действующие визы. Кроме того, запрет на въезд может коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и и руководителей государственных предприятий страны.

Тем не менее источники NYT отмечают, что детали проекта не утверждены окончательно и в итоге Трамп может отклонить его.

При этом издание отмечает, что члены предвыборной кампании президента стремятся показать его жесткость по отношению к Китаю в надежде на победу на ноябрьских выборах. Однако с момента вступления в должность в 2017 году Трамп был непоследователен в своих действиях в отношении страны. Так, он не редко критиковал китайское правительство, в том числе по вопросам торговли, но хвалил лидера Китая Си Цзиньпина, обращаясь за помощью в переизбрании.

В обсуждении проекта участвуют официальные лица в Белом доме, Госдепартаменте и Министерстве внутренней безопасности США. Должностные лица ведомств рассматривают различные формулировки запрета на въезд, в частности, обсуждают, должен ли он касаться всех членов партии, или, например, только 25 членов политбюро и их семей.

В администрации Трампа полагают, что необходимо подорвать глобальные амбиции Коммунистической партии Китая и наказать её членов за сокрытие вспышки коронавируса, притеснение более миллиона мусульман и лишение гражданских свобод жителей Гонконга.

Тем не менее, как пишет NYT, запрет членам партии на въезд лишь усугубит и без того напряжённые отношения двух стран, а также настроит общественное мнение в Китае против США.

Кроме того, по данным издания, в партии состоит около 92 миллионов человек. В 2018 году Соединённые Штаты посетили около трёх миллионов китайцев. При этом чиновникам неизвестно, является ли кто-либо из них членом Коммунистической партии, поэтому в краткосрочной перспективе помешать им въехать в страну или выслать их из США будет трудно.

А если считать не только тех, кто состоит в партии, но и их родственников запрет может коснуться около 270 миллионов китайских граждан.

Вместе с тем подавляющее большинство членов партии не вносят вклад в разработку политики Пекина. Более того, членство в партии не обязательно означает поддержу её деятельности. Так, множество китайцев вступают в её ряды, надеясь получить помощь в продвижении по службе.

В то же время множество советников Трампа по экономическим вопросам настаивают на более мягком подходе к Китаю, предупреждая о дальнейшем ущербе для мировой экономики и падении фондовых рынков. Вероятно, они выступят против введении запрета на въезд для членов Коммунистической партии страны.

NYT напоминает, что во вторник Вашингтон ввёл санкции против китайских официальных лиц после вступления в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.





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