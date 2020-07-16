 

Талибы обвинили США в нарушении мирного соглашения

16.07.2020, 22:14, Новости дня

Официальный представитель катарского политического офиса запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин обвинил Соединенные Штаты в нарушении мирного соглашения.

«Силы США нарушили соглашение, когда нанесли удары беспилотников в районах, где не ведутся бои, в [провинциях] Гельменд, Газни и Забул», – приводит текст заявления Шахина ТАСС.

Напомним, во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американские войска в рамках соглашения с «Талибаном» (запрещено в России) покинули пять баз в Афганистане. По словам неназванного американского чиновника, базы ВС США находились в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.

Напомним, 29 февраля Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещено в России), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Позднее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о тайной части соглашения.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.





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