Владимир Зеленский: Украина вернет свои территории

16.07.2020, 22:14, Новости дня

КИЕВ – Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете президент страны Владимир Зеленский отметил необходимость достижения мира в Украине.

«Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желанного мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге», – сказал 16 июля Владимир Зеленский в эфире украинских телеканалов.

Президент Украины отметил, что, объединившись, украинцы имеют все шансы вернуть веру справедливость и оккупированные территории.

«Да. Мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным. Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть лишь в одном случае – если все мы объединимся. Так же, как и тридцать лет назад», – отметил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что «сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизни наших граждан».

Декларация – смелый документ

Декларация о государственном суверенитете – очень смелый документ, который был создан и утвержден мужественными людьми. Людьми, которые верили в будущее Украины, не имея гарантий на успех.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время торжественного заседания по случаю тридцатой годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

«Вспомним, как это было. Июль 1990. Украина пока не имеет собственных спецслужб, собственной армии, собственного гражданства, собственной дипломатии, которая независимо действовала на международной арене. Зато Советский Союз все еще контролирует внутреннюю ситуацию в республике. До августа 91-го остается больше года. В таких неопределенных условиях депутаты ХII созыва Верховного Совета УССР, а лучше сказать – I созыва Верховной Рады Украины – принимают Декларацию о государственном суверенитете», – отметил Дмитрий Разумков.

Декларацию о государственном суверенитете он назвал «амбициозным и смелым документом, положившим начало активной стадии борьбы за независимость нашего государства».

«После его утверждения обретения независимости стало лишь вопросом времени», – заявил спикер украинского парламента, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Декларация и основы экономического развития

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в торжественном выступлении по случаю тридцатилетия провозглашения Декларации отметил, что она «определила основы экономической самостоятельности».

«Самостоятельную банковскую, финансовую, таможенную и налоговую системы, право формировать государственный бюджет и иметь собственную денежную единицу. На этих принципах и сегодня формируется экономическое развитие Украины. Принципы экономической независимости Украины, которые были начаты тридцать лет назад, позволяют нам сегодня учить наших детей в украинских школах, проводить реформы, эффективно защищать малый и средний бизнес, сохранять и создавать новые рабочие места, поддерживать уязвимые слои населения», – заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Он отметил, что «сила и мощь этого документа» в течение тридцати лет и в течение «следующих сотен лет будут давать нашей стране толчок к развитию и возможность находиться в кругу развитых государств мира».

«Также Декларация стала фундаментом референдума о независимости 1 декабря 1991, где «за» проголосовало более девяноста процентов. Это подтвердило, что украинцы готовы брать ответственность за судьбу своей страны», – сказал Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства призвал «всех к единству в мыслях и действиях» и поблагодарил всех, «кто писал эту историю», и всех, кто защищает Украину.