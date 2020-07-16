В Испании из-за вспышки коронавируса на ферме уничтожат более 92 тыс. норок

16.07.2020, 22:10, Новости дня

На испанской ферме, специализирующейся на дублении и отделке кожи и меха норок, произошла вспышка COVID-19, власти автономного региона Арагон приняли решение уничтожить все поголовье животных – 92 700 норок, об этом сообщает El Pais 16 июля.

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды провело несколько исследований на звероводческой ферме, прежде чем подтвердить передачу вируса между животными. 22 июня был проведен новый тест со случайной выборкой из 30 образцов, результат дал пять положительных результатов, что эквивалентно 16% от выбранной выборки, отмечает издание.

На ферме коронавирус также выявили у семи сотрудников.

“Мы не можем определить, есть ли передача от человека животному или наоборот, я могу сказать, что оба сценария вероятны”, – сказал министр сельского хозяйства, животноводства и окружающей среды Хоакин Олона.

По его словам, решение об уничтожении норок принято, чтобы предотвратить распространение вируса среди людей.

17 июня Администрация по вопросам ветеринарии и продовольствия Дании сообщила об уничтожении 11 тыс. норок из-за вспышки коронавируса на ферме.

Решение об убийстве всех норок было принято после консультаций с властями Нидерландов, где начиная с 6 июня пришлось умертвить все поголовье на 10 фермах.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.