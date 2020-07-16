 

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

16.07.2020, 21:53, Новости дня

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.

«Действия, которыми угрожает министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана», – приводит текст заявления армянского министерства РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство Армении считает, что, «выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа».

«Мы решительно осуждаем ядерные угрозы со стороны Азербайджана, которые свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества», – заявили в МИД Армении.

В Ереване считают также, что прозвучавшая угроза министерства обороны Азербайджана нанести ракетный удар по армянской атомной электростанции в Мецаморе «свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана».

Ранее Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС. Кроме того, в четверг Армения заявила об атаке азербайджанского беспилотника по автомобилю МЧС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.





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