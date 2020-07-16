Понасенков решил судиться с историком Соколовым

16.07.2020, 21:34, Новости дня

Оппонент подозреваемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Евгений Понасенков намерен подать в суд на ученого по статье о клевете.

«Мои юристы в ближайшее время обязательно подадут иск к Соколову о клевете, будем привлекать его к ответственности», – сообщил «Интерфаксу» Понасенков.

Заявления Соколова о том, что Понасенков якобы довел его до убийства аспирантки, он назвал «истерикой» и «бредом комической старухи». Также он добавил, что Соколов до сих пор не исполнил решение суда о плагиате.

Напомним, Соколов в ходе очередного судебного заседания обвинил Понасенкова в травле, которая якобы и привела к убийству аспирантки Анастасии Ещенко.

В ноябре 2019 года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека.

Выяснилось, что его жертвой является аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой ученый состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Позднее он потребовал обнародовать на открытом заседании переписку с убитой им аспиранткой, так как, по его мнению, у людей складывается неверное впечатление о нем и о его жертве.

Как стало понятно из представленной переписки, отношения между Ещенко и Соколовым испортились еще в июле 2019 года. Девушка ревновала историка к другим женщинам, оскорбляла его семью и заявляла, что ненавидит его самого и его детей.