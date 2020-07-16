Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж
16.07.2020, 21:16, Новости дня
Книга племянницы Дональда Трампа Мэри Трамп о характере и жизни президента США побила рекорд продаж первого дня, сообщило в четверг издание Los Angeles Times со ссылкой на заявление главы издания Simon&Schuster Джонатана Карпа.
В первый день было продано более 950 тыс. копий в разных форматах. Эта цифра включает предзаказы. В бумажном виде всего будет напечатано 1,15 млн книг, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ опубликовали выдержки из книги «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».
Автор книги называет Трампа «социопатом». По ее словам, «гордыня и невежество» Трампа угрожают США, а эго президента «очень хрупкое и нуждается в постоянной подпитке».
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сказала, что книга содержит «смехотворные и абсурдные утверждения». По ее словам, заявления Мэри Трамп «не имеют абсолютно никакого отношения к правде».
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