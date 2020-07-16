Пушков оценил ответ Горбачева на обвинения в «геополитической капитуляции»

16.07.2020, 19:16, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление первого президента СССР Михаила Горбачева о том, что обвинения в «геополитической капитуляции» являются чепухой.

«Заявить «чепуха» в ответ на факты — не опровержение. Зайберт подтвердил: Горбачев дал добро на членство объединенной Германии в НАТО, не поставив условий и не попытавшись добиться ее нейтрального статуса», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор заявил, что Горбачева пытался переубедить секретарь ЦК Валентин Фалин, однако тот к его мнению не прислушался.

Напомним, Пушков заявил, что Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог потребовать нейтрального статуса новой страны. Тогда политик «встал на путь геополитической капитуляции».

Сенатор добавил, что Горбачев распорядился вывести советские войска, которые находились в Германии на законных основаниях, с территории ФРГ до 1994 года.

По его мнению, немецкие власти ждали реакции Горбачева, так как от Москвы «зависело очень многое».

Горбачев в ответ заявил, что подобные нападки не имеют под собой оснований. «Они разыгрывают разные варианты, чтобы узнать нашу реакцию. Чепуха. Больше и нет за этим ничего», – сообщил первый президент СССР.