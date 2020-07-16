 

На финансовых рынках падение на фоне публикации показателей по китайской экономике

16.07.2020, 18:56, Новости дня

Мировые финансовые рынки в четверг демонстрируют спад, несмотря на рост экономики Китая во втором квартале.

Лондонский индекс FTSE и франкфуртский DAX потеряли по 0,6 процента, парижский CAC-40 – 0,8 процента.

Ранее аналогичный тренд продемонстрировали рынки Азии: токийский Nikkei закрылся снижением на 0,7 процента, гонконгский Hang Seng опустился на 2 процента, шанхайский Composite – на 4,5 процента.

Сиднейский индекс S&P/ASX потерял 0,6 процента, сеульский KOSPI – 0,8 процента, тайваньский TSEC – 0,3 процента. Мумбайский Sensex во второй половине дня поднялся на 1 процент.

Американская сырая нефть опустилась на 1 процент до 40,75 доллара за баррель, а эталонная нефть Brent – на 0,7 процента до 43,50 доллара за баррель.

Китай в четверг объявил, что в период с апреля по июль его ВВП вырос на 3,2 процента по сравнению с прошлым годом, однако эту новость омрачили показатели по розничной торговле, оказавшиеся ниже ожидаемого. Беспокойство инвесторов усиливает и нарастающая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Фьючерсы на все три ведущих американских биржевых индекса в преддверии торгов демонстрируют негативную динамику.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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