 

Украина может подняться на 10–20 позиций в новом рейтинге Doing Business – Минэкономразвития

16.07.2020, 18:55, Новости дня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует, что в рейтинге Doing Business 2021 Украина может подняться на 10–20 позиций.

“В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Поэтому Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, что даст положительный сигнал новым инвесторам – как внутренним, так и внешним”, – заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По его словам, ведомство проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В министерстве считают, что по всем компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс. В частности, отмечается прогресс в защите миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, в упрощении процедуры оформления банкротства, а также в изменении процедуры получения разрешений на строительство.

Подсчеты экспертов Минэкономразвития не принимают во внимание рост других стран в рейтинге, а также нынешние плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины.

Эксперты Всемирного банка, составляющие рейтинг Doing Business, принимают во внимание 10 ключевых сфер предпринимательства: создание предприятий, разрешение на строительство, подключение к электрическим сетям, регистрацию недвижимости, получение кредита, защиту миноритарных инвесторов, налогообложение, возможность международной торговли, обеспечение соблюдения контрактов, разрешение споров.

Сейчас в рейтинге Doing Business Украина находится на 64-м месте.

27 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из целей его правительства является вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за три-четыре года Украина может войти в топ-10 рейтинга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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